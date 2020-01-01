В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал на отдых в президентскую резиденцию "Синегора" в Гуте, Ивано-Франковская область, в соцсетях появились его фотографии на горнолыжном курорте Буковеля, где еще в октябре выпал настоящий первый снег.

Как пишет "Страна", в соцсети Instagram фото с президентом размещают лыжники, которым посчастливилось встретиться на одной трассе с гарантом и его командой.

Фото: instagram.com/kolia_sofron

Аналогичное фото появилось и на других пабликах Зеленского.

"Посмотритееее!!! Это сегодня в Буковеле. Как всегда спасибо за фото @zecoffee", - подписали снимок с Владимиром Зеленским.

Фото: instagram.com/ze_foreverr

Как сообщали Українські Новини, Зеленский желает украинцам в 2020 году жить в единстве и с уважением друг к другу ради успешного будущего Украины.

Тем временем, в новогоднем поздравлении Зеленского снялись певцы Винник, Потап, Dzidzio, Полякова и Кароль.

Также Зеленский пригласил Богдана встречать Новый год в Гуту, но тот предпочел Швейцарию.