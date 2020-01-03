Резкие смены температуры и поздняя весна: синоптики дали прогноз на всю зиму

Уже начало января, а настоящей зимы так и не видно. А весь 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует, что январь и февраль будут малоснежными, не очень холодными, а температура воздуха будет резко меняться с тепла на холод. Об этом сообщает "Сегодня".

По словам Кульбиды, резкая смена температуры приводит к внезапным и обильным осадкам: в виде снега, мокрого снега, снего-дождей и особенно опасных ледяных дождей, приводящих к мгновенной гололедице.

А вот заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова говорит, что очень холодной ожидается первая декада января, ночная температура в северных регионах и в горах дойдет до 20 градусов мороза, в остальных будет теплее, но все равно ниже минус 10 градусов. Во второй половине января следует ожидать потепления. Февраль будет более мягким, но с кратковременными резкими похолоданиями.

Когда ждать весну

Все эксперты обещают затяжную весну. Расчеты Леонида Горбаня говорят о том, что первая половина марта будет пасмурной, с ночными морозами и небольшими снегопадами, а вторая половина марта – потеплее, но дождливой и слякотной, а весной начнет "пахнуть" по-настоящему лишь после 25-го марта.

График: Метеопрог



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