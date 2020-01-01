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01 января 2020, среда, 15:19 103
Общество 2020-01-01T15:19:59+02:00
Українські Новини
Перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул

Перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул

Ольга Фандорина
Карпаты, Туристы, Новый год

Спасатели Львовской области помогли 6 травмированным лыжникам и еще 5 туристам, которые заблудились в горах. Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шести туристам - лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 18:43 на номер 101 поступил звонок, что группа туристов из 5 человек во время прогулки на горе Секул Сокольского района заблудилась. 

На поиски была отправлена группа из 6 спасателей. Вскоре туристы были найдены, медицинской помощи они не нуждались.

Как сообщали Українськi Новини, 3 человека погибли при падении автомобиля с туристами с высоты 40 м в реку в селе Красник Ивано-Франковской области.

Водитель упавшего в реку грузовика на Прикарпатье был пьян и не справился с управлением.

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