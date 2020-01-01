Перед Новым годом в Карпатах спасли заблудившихся туристов на горе Секул

Спасатели Львовской области помогли 6 травмированным лыжникам и еще 5 туристам, которые заблудились в горах. Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"31 декабря в течение дня, спасатели оказали помощь шести туристам - лыжникам, которые травмировались во время катания на горе Высокий Верх. Спасатели транспортировали пострадавших к подножию горы, где служба медицины предоставила им профессиональную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 18:43 на номер 101 поступил звонок, что группа туристов из 5 человек во время прогулки на горе Секул Сокольского района заблудилась.

На поиски была отправлена группа из 6 спасателей. Вскоре туристы были найдены, медицинской помощи они не нуждались.

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