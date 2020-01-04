Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за січень

У той час як розмір пенсії можна розрахувати самому, Пенсійний фонд 3 січня згідно затвердженого графіку почав фінансування пенсій. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, передають Українські Новини. "3 січня 2020 року Пенсійним фондом України згідно із затвердженим графіком розпочато фінансування пенсій", - сказано в повідомленні. Згідно з ним, на пенсійні виплати спрямовано 8,8 млрд гривень. Як повідомляли Українські Новини, 2 грудня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за грудень. На пенсійні виплати було спрямовано 603,2 млн грн. Раніше Пенсійний фонд підвищив розмір мінімальної пенсії за віком з 1 564 гривень до 1 638 гривень з 1 грудня. Чисельність пенсіонерів, яким буде підвищено розмір пенсії становить - 5,8 млн. А з 2020 року Пенсійний фонд почне обслуговувати пенсіонерів через додаток "пенсійний фонд". Зареєструватися в новому сервісі можна на веб-порталі при наявності електронного підпису або платіжної картки.Крім того, за допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн.Тим часом як будуть перевіряти одержувачів держвиплат.