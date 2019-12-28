Размер пенсии можно рассчитать самому: как работает пенсионный калькулятор

Для того, чтобы украинцы смогли сами просчитать размер пенсии, которую будут получать в будущем, введен электронный сервис "Пенсионный калькулятор", который можно найти в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда, которы также планирует назначать пенсионные выплаты по возрасту автоматически.

Об этом говорится в сообщении на странице Пенсионного фонда Украины в Facebook.

"Пенсионный калькулятор позволяет рассчитать пенсию по возрасту в соответствии со статьями 26, 27, 28, 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При исчислении страхового стажа и заработной платы используются данные, содержащиеся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины", - говорится в нем.

Также сообщается, что для того, чтобы учесть периоды трудовой деятельности и других периодов, которые влияют на размер пенсии, пользователи могут дополнительно ввести такие периоды в ручном режиме.

По результатам расчета предоставляется сумма рассчитанной пенсии и формируется протокол, содержащий информацию обо всех составляющих такого расчета: помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты и тому подобное.

В то же время сервис не учитывает возможные дальнейшие изменения уровней средней зарплаты в Украине или уровня инфляции и прогнозирует размер пенсии в условиях и ценах на момент проведения расчета.

Результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и доступны для просмотра в любое время.

Отмечается, что доступ к указанному сервису осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи (ранее - ЭЦП).

Как сообщали Українські Новини, средняя зарплата для исчисления пенсии "перевалила" за 10 тысяч гривен.

Кроме того, с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд провел автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

Тем временем, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн.