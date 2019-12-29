У день обміну в Україну повернеться 81 чоловік, в ОРДЛО віддали - 139 осіб, - ЗМІ

В день обміну в Україну повернеться 81 чоловік, в ОРДЛО віддали - 139 осіб. Про це "112 Україна" розповіло джерело, що бере участь в обміні утримуваними.

"139 на 81 - це остаточні цифри. Обмін закінчено", - сказав джерело.

Нагадаємо, за повідомленнями журналістів, які спостерігають за обміном в районі КПВВ обмін вже завершився. Офіційної інформації поки немає. Повідомляється, що зараз із "сірої зони" через КПВВ проїхали автобуси з людьми у супроводі ОБСЄ.



Як повідомляли Українські Новини, Денисова заявила, що попередньо 29 грудня будуть звільнені 80 українських полонених в ході взаємного обміну полоненими з Росією в Донецькій області.



А Офіс Президента вже показав перші фото звільнених українських полонених.



Сили ООС закрили пункт пропуску "Майорське" 29 грудня "з технічних причин".



Також ЗМІ опублікували список перших 25 звільнених українців.



Тим часом 5 екс-беркутівців знаходяться на пункті пропуску "Майорське" для участі в обмін полоненими з Росією.



Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію процесу обміну.