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29 грудня 2019, неділя, 14:33 12
Зовнішня політика 2019-12-29T15:30:01+02:00
Українські Новини
У день обміну в Україну повернеться 81 чоловік, в ОРДЛО віддали - 139 осіб, - ЗМІ

У день обміну в Україну повернеться 81 чоловік, в ОРДЛО віддали - 139 осіб, - ЗМІ

Валерия Драгомирова
ЛНР ДНР, Донбас, Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

В день обміну в Україну повернеться 81 чоловік, в ОРДЛО віддали - 139 осіб. Про це "112 Україна" розповіло джерело, що бере участь в обміні утримуваними.

"139 на 81 - це остаточні цифри. Обмін закінчено", - сказав джерело.

Нагадаємо, за повідомленнями журналістів, які спостерігають за обміном в районі КПВВ обмін вже завершився. Офіційної інформації поки немає. Повідомляється, що зараз із "сірої зони" через КПВВ проїхали автобуси з людьми у супроводі ОБСЄ.


Як повідомляли Українські Новини, Денисова заявила, що попередньо 29 грудня будуть звільнені 80 українських полонених в ході взаємного обміну полоненими з Росією в Донецькій області.

А Офіс Президента вже показав перші фото звільнених українських полонених.

Сили ООС закрили пункт пропуску "Майорське" 29 грудня "з технічних причин".

Також ЗМІ опублікували список перших 25 звільнених українців.

Тим часом 5 екс-беркутівців знаходяться на пункті пропуску "Майорське" для участі в обмін полоненими з Росією.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію процесу обміну.

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