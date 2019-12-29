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29 декабря 2019, воскресенье, 12:13 65
Внешняя политика 2019-12-29T12:21:38+02:00
Українські Новини
В день обмена пленных могут освободить 80 украинцев, - Денисова

В день обмена пленных могут освободить 80 украинцев, - Денисова

Валерия Драгомирова
Людмила Денисова, ЛНР ДНР, Донбасс, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Сегодня, 29 декабря, в результате обмена пленными могут освободить 80 украинцев. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификаций", - написала она.


Как сообщали Українські Новини, обмен пленными на Донбассе начался

А воевавший на стороне "ДНР" бразилец включен в список на обмен пленными. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Тем временем обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен. Несмотря на то, что активисты блокируют Лукьяновское СИЗО

Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство. 

Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.

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