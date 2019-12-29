В день обмена пленных могут освободить 80 украинцев, - Денисова

Сегодня, 29 декабря, в результате обмена пленными могут освободить 80 украинцев. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"По предварительным данным, сегодня будет освобождено 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). Мои представители подтверждают: к месту взаимного освобождения от ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами. Они, пока остаются в автобусах. После того, как ребята переоденутся, начнется процесс верификаций", - написала она.



Как сообщали Українські Новини, обмен пленными на Донбассе начался.



А воевавший на стороне "ДНР" бразилец включен в список на обмен пленными. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы.



Тем временем обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен. Несмотря на то, что активисты блокируют Лукьяновское СИЗО.



Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство.



Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.



