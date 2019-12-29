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29 декабря 2019, воскресенье, 13:13 86
Внешняя политика 2019-12-29T13:17:25+02:00
Українські Новини
5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией

5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией

Валерия Драгомирова
Донбасс, обмен пленными, Экс-беркутовцы
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, находятся на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области для участия в обмене пленными с Россией.

Об этом говорится в сообщении интернет-издания hromadske, передают Українськi Новини.

Согласно ему, пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" в автобусе.

"Они сидят в автобусе сейчас на обмене", - сказано в сообщении со ссылкой на адвоката Игоря Варфоломеева.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также о Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщали Українськi Новини, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.

В Донецкой области на пункте пропуска "Майорское" начался процесс обмена пленными с Россией.

Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".

Вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря.

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