5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией

Пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, находятся на пункте пропуска "Майорское" в Донецкой области для участия в обмене пленными с Россией.

Об этом говорится в сообщении интернет-издания hromadske, передают Українськi Новини.



Согласно ему, пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" в автобусе.



"Они сидят в автобусе сейчас на обмене", - сказано в сообщении со ссылкой на адвоката Игоря Варфоломеева.



Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также о Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.



Как сообщали Українськi Новини, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.



В Донецкой области на пункте пропуска "Майорское" начался процесс обмена пленными с Россией.



Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".



Вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря.