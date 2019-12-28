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28 декабря 2019, суббота, 15:51 34
Силовые структуры 2019-12-28T15:52:33+02:00
Українські Новини
Пункт пропуска "Майорское" в Донецкой области закроют на сутки

Пункт пропуска "Майорское" в Донецкой области закроют на сутки

Надежда Комендантова
КПП, КПВВ
Майорское. Фото: Госпогранслужба
Майорское. Фото: Госпогранслужба

Пункт пропуска "Майорское" Донецкой области будет закрыт 29 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил (ООС) в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - сказано в нем.

Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения.

Как сообщали Українськi Новини, штаб ООС сообщал о закрытии пункт пропуска "Новотроицкое" с 8:00 до 12:00 22 декабря из-за ремонта электросети.

В конце июля контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области возобновил работу после того, как на КПВВ нашли 12 взрывоопасных предметов.

Ранее на сообщили о "минировании" пункта пропуска "Майорское" в Донецкой области. Согласно сообщению, гражданские лица, пересекавшие линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав, который осуществляет контрольно-проверочные мероприятия, эвакуированы в безопасное место.

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