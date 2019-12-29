Скоро будут дома: в Офисе Президента показали, как освобождали украинцев

Сегодня, 29 декабря, в день обмена пленных освободили первых 25 украинцев. Первые фото освобожденных показала пресс-служба Офиса Президента. Как сообщали Українськi Новини, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.В Донецкой области на пункте пропуска "Майорское" начался процесс обмена пленными с Россией.Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".Вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря.Также из плена освободили первых 25 украинцев. СМИ опубликовали предварительный список. Тем временем 5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией. Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.