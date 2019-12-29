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29 декабря 2019, воскресенье, 13:46 532
Политика 2019-12-29T14:30:02+02:00
Українські Новини
Скоро будут дома: в Офисе Президента показали, как освобождали украинцев

Скоро будут дома: в Офисе Президента показали, как освобождали украинцев

Валерия Драгомирова
Донбасс, ЛНР ДНР, Фото, обмен пленными
Обмен пленными. Фото: Офис Президента
Обмен пленными. Фото: Офис Президента

Сегодня, 29 декабря, в день обмена пленных освободили первых 25 украинцев. Первые фото освобожденных показала пресс-служба Офиса Президента.



Как сообщали Українськi Новини, Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что предварительно 29 декабря будут освобождены 80 украинских пленных в ходе взаимного обмена пленными с Россией в Донецкой области.

В Донецкой области на пункте пропуска "Майорское" начался процесс обмена пленными с Россией.

Силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское" 29 декабря "по техническим причинам".

Вчера, 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря.

Также из плена освободили первых 25 украинцев. СМИ опубликовали предварительный список. 

Тем временем 5 экс-беркутовцев находятся на пункте пропуска "Майорское" для участия в обмене пленными с Россией. 

Українськi Новини ведут текстовую онлайн-трансляцию процесса обмена.


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