У день обміну полонених можуть звільнити 80 українців, - Денісова

Сьогодні, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими можуть звільнити 80 українців. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

"За попередніми даними, сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців (але кількість осіб може змінюватися). Мої представники підтверджують: до місця взаємного звільнення від ОРДЛО вже прибули 3 автобуси з нашими співгромадянами. Вони поки що залишаються в автобусах. Після того, як хлопці перевдягнуться, почнеться процес верифікації", - написала вона.



Як повідомляли Українські Новини, обмін полоненими на Донбасі почався.



А бразилець, який воював на боці "ДНР" включений в список на обмін полоненими. Суд засудив його до 13 років позбавлення волі.



Тим часом обвинувачені у розстрілі активістів Євромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін. Незважаючи на те, що активісти блокують Лук'янівське СІЗО.



Апеляційний суд Києва в суботу ввечері змінив запобіжний захід п'ятьом обвинуваченим у розстрілах на Майдані екс-беркутівцям на особисте зобов'язання.



Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію процесу обміну.