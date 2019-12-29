підписатися на розсилку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 грудня 2019, неділя, 12:24 4
Зовнішня політика 2019-12-29T12:30:01+02:00
Українські Новини
У день обміну полонених можуть звільнити 80 українців, - Денісова

У день обміну полонених можуть звільнити 80 українців, - Денісова

Валерия Драгомирова
Людмила Денісова, Донбас, ЛНР ДНР, Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 29 грудня, внаслідок обміну полоненими можуть звільнити 80 українців. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Telegram.

"За попередніми даними, сьогодні буде звільнено 80 наших хлопців (але кількість осіб може змінюватися). Мої представники підтверджують: до місця взаємного звільнення від ОРДЛО вже прибули 3 автобуси з нашими співгромадянами. Вони поки що залишаються в автобусах. Після того, як хлопці перевдягнуться, почнеться процес верифікації", - написала вона.


Як повідомляли Українські Новини, обмін полоненими на Донбасі почався.

А бразилець, який воював на боці "ДНР" включений в список на обмін полоненими. Суд засудив його до 13 років позбавлення волі.

Тим часом обвинувачені у розстрілі активістів Євромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін. Незважаючи на те, що активісти блокують Лук'янівське СІЗО.

Апеляційний суд Києва в суботу ввечері змінив запобіжний захід п'ятьом обвинуваченим у розстрілах на Майдані екс-беркутівцям на особисте зобов'язання.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію процесу обміну.

Більше новин про: Людмила Денісова Донбас ЛНР ДНР Обмін полоненими

Новини
У день обміну полонених можуть звільнити 80 українців, - Денісова 12:24
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
У Зеленського показали перші фото з обміну полоненими 12:05
РосЗМІ заявили про початок обміну полоненими на Донбасі 11:34
"ДНР" і "ЛНР" доставили полонених до місця обміну, - росЗМІ 10:49
Мін'юст заблокував рейдерську атаку на "Київметробуд", скасувавши зміну гендиректора компанії 10:25
більше новин
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
Заступник міністра Оніщук блокує розгляд рейдерського захоплення "Київметробуду" Микитасем, - журналіст 21:04
У відставці Гончарука зацікавлена середня ланка корупціонерів, які залишились без схем заробітку, - експерт 13:15
Призначення молодих прем'єр-міністрів стає світовим трендом, - експерт 14:06
Рішення уряду про зниження тарифів позитивно вплине на рейтинг Зеленського, – соціолог Боровський 14:16
більше новин
Побутовим споживачам, які проживають в радіусі 30 км від АЕС, хочуть скасувати знижений тариф на електроенергію 12:40
У багатьох українських соках склад не збігається з даними на етикетці: перелік 20:12
Долар на міжбанку стрімко дорожчає другий день поспіль 17:06
Прогрес є, угоди немає: Коболєв розповів про переговори з "Газпромом" 08:19
Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про розстріли активістів Євромайдану 18:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok