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28 декабря 2019, суббота, 22:30 138
Судебная власть 2019-12-28T22:32:01+02:00
Українські Новини
Апелляционный суд освободил подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана 5 экс-беркутовцев под личное обяз

Апелляционный суд освободил подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана 5 экс-беркутовцев под личное обязательство

Елизавета Драбкина
Киевский Апелляционный суд, Экс-беркутовцы, Беркут, обмен пленными
Беркут. Фото: Українське фото
Беркут. Фото: Українське фото

Киевский апелляционный суд сменил меры пресечения подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Олегу Янишевскому, Александру Маринченко и Сергею Тамтуре, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве, на личное обязательсво.

Такое решение принял суд в субботу, передают Українськi Новини.

Защита подозреваемых просила суд отменить их арест и не избирать меру пресечения.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры - отменил арест Зинченко, Янишевского и Аброськина и назначил им личное обязательство, также сменил домашний арест Маринченко и ночной домашний арест Тамтуры на личное обязательство.

Подозреваемые Маринченко и Тамтура на заседании присутствовали, Зинченко, Янишевский и Аброськин принимали участие в рассмотрении дела путем видеоконференцсзяви из СИЗО.

На заседании присутствовала часть пострадавших, некоторые принимали участие через видеосвязь из апелляционных судов - Львовского, Кропивницкого, Винницкого, Ривненского и Хмельницкого.

Кроме того, суд отказал в отводе коллегии судей по ходатайству защиты потерпевших и их представителей.

Также, прокурор Сергей Куцый подтвердил, что экс-беркутовцы включены в список на обмен пленными с Россией.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря суд отправил под ночной домашний арест Маринченко.

16 июля суд отпустил Тамтуру из-под стражи под круглосуточный домашний арест.

Также, суд продлил арест Зинченко, Янишевского и Аброськина.

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