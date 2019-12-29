подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
29 декабря 2019, воскресенье, 08:47 51
Политика 2019-12-29T09:13:07+02:00
Українські Новини
День обмена пленными: активисты блокируют Лукьяновское СИЗО

День обмена пленными: активисты блокируют Лукьяновское СИЗО

Надежда Комендантова
обмен пленными, Активисты, Лукьяновское СИЗО, Экс-беркутовцы
Активисты под Лукьяновским СИЗО. Фото: Богдан Кутепов\Facebook
Активисты под Лукьяновским СИЗО. Фото: Богдан Кутепов\Facebook

После смены меры пресечения подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Олегу Янишевскому, Александру Маринченко и Сергею Тамтуре, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве, апелляционным судом на личное обязательсво, в воскресенье утром под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят противники обмена экс-беркутовцев, которых освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщил Богдан Кутепов в Facebook.

Он сообщает, что по состоянию на 5:45 активистов стало меньше, они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО: "Людей негусто, но все возможные выезды заблокированы автомобилями граждан".

Активисты под Лукьяновским СИЗО. Фото: Богдан Кутепов\FacebookАктивисты под Лукьяновским СИЗО. Фото: Богдан Кутепов\Facebook

Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

Напомним, Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство. Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом. После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.

Ранее прокурор Сергей Куцый подтвердил, что экс-беркутовцы включены в список на обмен пленными с Россией.

19 декабря суд отправил под ночной домашний арест Маринченко.

 

Больше новостей о: обмен пленными Активисты Лукьяновское СИЗО Экс-беркутовцы

Новости
Активисты под Лукьяновским СИЗО. Фото: Богдан Кутепов\Facebook
День обмена пленными: активисты блокируют Лукьяновское СИЗО 08:47
Прогресс есть, соглашения нет: Коболев рассказал о переговорах с "Газпромом" 08:19
Турция запустит "Турецкий поток" 8 января 23:43
В Славянске после приема у стоматолога умер 6-летний ребенок 23:16
Воевавший на стороне "ДНР" бразилец включен в список на обмен пленными, - СМИ 22:42
больше новостей
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные 05:20 Инфографика
Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд 20:39
Курс доллара и евро рекордно взлетел в обменниках перед выходными 10:13
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
больше новостей
Рейдеры Микитася через теневого нотариуса пытаются получить доступ к 1,9 млрд гривен на счетах "Киевметростроя", – журналист 17:34
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Проживающим в радиусе 30 км от АЭС потребителям хотят отменить сниженный тариф на электроэнергию 12:32
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
К зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь 22:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok