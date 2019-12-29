День обмена пленными: активисты блокируют Лукьяновское СИЗО

После смены меры пресечения подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко, Олегу Янишевскому, Александру Маринченко и Сергею Тамтуре, обвиняемым в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве, апелляционным судом на личное обязательсво, в воскресенье утром под Лукьяновским СИЗО до сих пор дежурят противники обмена экс-беркутовцев, которых освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщил Богдан Кутепов в Facebook.

Он сообщает, что по состоянию на 5:45 активистов стало меньше, они разделились на небольшие группы и дежурят у всех возможных выездов из СИЗО: "Людей негусто, но все возможные выезды заблокированы автомобилями граждан".

Активисты под Лукьяновским СИЗО. Фото: Богдан Кутепов\Facebook

Ранее активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

Напомним, Апелляционный суд Киева в субботу вечером изменил меру пресечения пяти обвиняемым в расстрелах на Майдане экс-беркутовцам на личное обязательство. Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин до этого находились под стражей, а Сергей Тамтура и Александр Маринченко - под ночным и круглосуточным домашним арестом. После этого группа активистов заблокировала выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы не позволить вывезти трех экс-беркутовцев для участия в обмене.

Ранее прокурор Сергей Куцый подтвердил, что экс-беркутовцы включены в список на обмен пленными с Россией.

19 декабря суд отправил под ночной домашний арест Маринченко.