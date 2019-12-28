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28 грудня 2019, субота, 13:30 10
Президент 2019-12-28T14:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область

Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, офіційний візит, Івано-Франківська ОДА, Денис Шмигаль
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський схвалив легалізацію видобутку бурштину, а сьогодні, 28 грудня, прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Глава держави заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за 100 днів його роботи.

Крім того, в селі Довге-Калуське Зеленський ознайомиться з ходом виконання доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, зруйнованого повінню.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.

Також Зеленський оголосив, що отримані гроші від "Газпрому" вже на українських рахунках.

Раніше Зеленський звільнив главу СБУ у Хмельницькій області. Також в липні Кабмін схвалив звільнення 13 губернаторів.

Нагадаємо, суд заборонив Володимиру Зеленському позбавляти депутатів їхніх мандатів.

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