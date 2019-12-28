Зеленський прибув з робочою поїздкою в Івано-Франківську область

Президент Володимир Зеленський схвалив легалізацію видобутку бурштину , а сьогодні, 28 грудня,

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Президента в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Глава держави заслухає звіт голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дениса Шмигаля про соціально-економічний розвиток регіону за 100 днів його роботи.

Крім того, в селі Довге-Калуське Зеленський ознайомиться з ходом виконання доручення щодо відновлення мостового переходу через річку Чечва, зруйнованого повінню.

Як повідомляли Українські Новини, Президент України Володимир Зеленський підписав Виборчий кодекс зі своїми пропозиціями.

Також Зеленський оголосив, що отримані гроші від "Газпрому" вже на українських рахунках.

Раніше Зеленський звільнив главу СБУ у Хмельницькій області. Також в липні Кабмін схвалив звільнення 13 губернаторів.

Нагадаємо, суд заборонив Володимиру Зеленському позбавляти депутатів їхніх мандатів.