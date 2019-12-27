Суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов. Обыски в Минстеце

ГБР сегодня несколько часов кряду допрашивала Марусю Зверобой. За то, что та вместе с депутатом Федыной в прямом эфире угрожали Зеленскому убийством. Подозрение ей не вручили. Других подробностей допроса пока нет. После допроса Зверобой нахамила журналистам. "Радуйтесь, что облили мочой, а не кислотой", – сказала она. Журналисты сразу нескольких изданий были атакованы в суде по другому громкому делу – убийству журналиста Шеремета. Ни от Зеленского, ни от его правящей партии реакции никакой нет.



НАБУ сегодня пришло с обысками в Минстець. Некогда влиятельное министерство сейчас является придатком Минкульта при министре Бородянском. Детективы ищут в Минстеце, куда они потратили 15 миллионов гривен, за которые должны были рекламировать Украину на CNN. Чиновников Минстеця подозревают в присвоении и растрате бюджетных денег в особо крупных размерах организованной группой. Деньги из бюджета ушли, а роликов так никто и не увидел.



Суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов за прогулы и кнопкодавство. Соответствующий закон принял парламент по инициативе Зеленского. Но судьи КС решили, что это нарушает права человека. Если начнут наказывать депутатов, то и до судейских мандатов вскоре может дойти очередь…



Несмотря на протесты журналистов, "слуги" Зеленского Ткаченко и Бородянский продолжают продвигать свой "драконовский" закон, призванный "приструнить" СМИ. Они намерены ввести блокировку сайтов по ускоренной процедуре. Раньше в Украине блокировали только российские ресурсы, объясняя это борьбой с пропагандой. Хотя блокировку даже русских сайтов американские правозащитники называли незаконной. Украинские эксперты считают, что новый законопроект про медиа имеет целью ввести цензуру и ограничить права журналистов.



До нового года остается 5 дней. А до снега – всего лишь два. На выходных обещают похолодание. А значит дождь станет снегом. Счастливого Нового года! До встречи в 2020-м!