Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. Ханченко уволен указом Президента №962. "Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - сказано в нем. Харченко занимал данную должность с апреля 2016 года. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Грицака с военной службы, но разрешил носить военную одежду. В июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов.