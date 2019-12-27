Зеленский уволил главу СБУ в Хмельницкой области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области Сергея Харченко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Ханченко уволен указом Президента №962.

"Освободить Харченко Сергея Александровича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - сказано в нем.

Харченко занимал данную должность с апреля 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил Грицака с военной службы, но разрешил носить военную одежду.

В июле Кабмин одобрил увольнение 13 губернаторов.