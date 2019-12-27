Зеленский объявил, что деньги от "Газпрома" уже на украинских счетах

Президент Владимир Зеленский считает получение Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" от российского газового монополиста компании "Газпром" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража большой победой для страны.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая", - написал он.

Президент отметил, что деньги уже на украинском счетах согласно достигнутым договоренностям.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

По результатам трехсторонних переговоров 20 декабря в Минске Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.