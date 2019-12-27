Зеленский одобрил легализацию добычи янтаря

Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации добычи янтаря и введении штрафа за незаконную добычу в размере от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен) или лишения свободы на срок от 2 до 3 лет.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №2240 на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Согласно ему, спецразрешение на изучение и разработку месторождения с дальнейшей добычей янтаря выдается сроком до 5 лет, при этом площадь участка, на который выдается спецразрешение, не может превышать 10 га.

Законом, в частности, предусмотрено введение временного моратория на вывоз необработанного янтаря за границу, а за нелегальную добычу вводится уголовная ответственность.

Незаконная добыча, сбыт, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка и переработка янтаря, происхождение которого не подтверждается соответствующими документами, наказывается штрафом от 51 тыс. гривен до 170 тыс. гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Также предусмотрен штраф до 5,1 тыс. гривен за ведение добычи с использованием оборудования, которое подлежит обязательной сертификации или показатели безопасности которого приводятся в нормативных документах и подлежат подтверждению соответствия путем сертификации, но не прошли их.

Кроме того, закон снижает ставки рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15% с вычетом из этой платы 30% в пользу местных общин, и убирает ряд дублирующих и архаичных согласований.

Как сообщали Українські Новини, в августе Зеленский призывал уйти в отставку начальника житомирской полиции из-за янтарных старателей.

В сентябре полиция изъяла 600 кг янтаря при обыске в Ровенской области.