Кабмин одобрил увольнение нескольких губернаторов

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня подаем Президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом Министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности", - сказал он.

По словам премьера, в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах.

При этом премьер не указал, увольнение каких именно губернаторов было согласовано.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.

А еще Луценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.

Кроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.

Также Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.

И глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.