Кабмин одобрил увольнение нескольких губернаторов

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.\r\nОб этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.\r\n"Мы сегодня подаем Президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом Министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности", - сказал он.\r\nПо словам премьера, в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах.\r\nПри этом премьер не указал, увольнение каких именно губернаторов было согласовано.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.\r\nА еще Луценко также заявила об уходе с должности представителя Президента в Раде.\r\nКроме того, Климкин решил подать в отставку и пойти на выборы в Раду. Также подал в отставку Райнин.\r\nТакже Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя СБУ.\r\nИ глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.