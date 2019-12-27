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27 декабря 2019, пятница, 22:53 205
Президент 2019-12-27T23:02:24+02:00
Українські Новини
Зеленский подписал Избирательный кодекс со своими предложениями

Зеленский подписал Избирательный кодекс со своими предложениями

Ярина Вацяк
Владимир Зеленский, Выборы, Избирательное законодательство, Избирательный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый с учетом предложений Президента.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0978 на сайте Рады, передают Українські Новини.

Законопроект бывшего председателя Рады Андрея Парубия, экс-депутатов Александра Черненко (фракция "Блок Петра Порошенко") и Леонида Емца ("Народный фронт") предусматривает проведение парламентских выборов в 27 избирательных регионах.

Каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

Голосование за партию является обязательным, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

В избирательных регионах избиратели будут голосовать за соответствующие региональные списки, а не единый список кандидатов.

Кроме того, избиратель может проголосовать также за отдельного кандидата, включенного в список, за который он голосует.

Проходной барьер - 5%.

После определения партий, преодолевших барьер, Центральная избирательная комиссия будет определять избирательную квоту - количество голосов, необходимое для получения одного мандата.

Эта квота будет определяться делением количества всех голосов в общегосударственном округе за все региональные списки партий, преодолевших избирательный барьер, на конституционный состав Рады (450).

Каждая прошедшая барьер партия гарантированно получает 9 мандатов, распределяемых по утвержденному самой партией общегосударственному списку.

После этого ЦИК будет определять количество мандатов, которые будет получать каждый региональный список партии.

Для этого количество поданных за него голосов в избирательном регионе делится на избирательную квоту и полученное число округляется до целого числа.

Эти мандаты будут получать кандидаты от партии в избирательном регионе, которые получили наибольшее количество голосов избирателей.

Далее нераспределенные в округах места будут распределяться между партиями со списком кандидатов партий в общегосударственном избирательном округе, который будет сформирован по итогам голосования.

Закон запрещает проводить предвыборную агитацию в иностранных СМИ, действующих на территории Украины, а также сохраняется запрет гражданам страны-агрессора быть наблюдателями.

В окончательную редакцию документа не вошла норма, которая позволяла бы ЦИКу отменять регистрацию кандидатов в Президенты и депутаты Рады, если они вводят избирателей в заблуждение.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в июле Рада приняла Избирательный кодекс.

В августе председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

После чего Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс.

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