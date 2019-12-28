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28 грудня 2019, субота, 05:20 14 Інфографіка
Фінанси 2019-12-28T07:30:03+02:00
Українські Новини
Гривня обвалилася: курс валют на новорічні вихідні

Гривня обвалилася: курс валют на новорічні вихідні

Ярина Вацяк
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Гроші. Долар. Фото: pexel
Гроші. Долар. Фото: pexel

Офіційний курс гривні, що встановлюється Національним банком на новорічні вихідні до Різдва, 28 грудня-7 січня, знизився на 39,33 коп. до 23,6862 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Нацбанк знизив офіційний курс гривні до долара, встановлюваний ним на п'ятницю, 27 грудня, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на новорічні свята:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,0206
1 долар США 23,6862
1 швейцарський франк 24,2711
10 ієн 2,1626
10 росйських рублів 3,816
1 євро 26,422

Як виглядає динаміка курсу НБУ за 2019 рік:

Як повідомляли Українські Новини, у Києві курс долара і євро злетів в обмінниках перед вихідними.

Тим часом, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в четвер на 14 коп. у п'ятницю знизився на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в той час, як чиста купівля валюти НБУ на міжбанку в четвер стала рекордною і досягла $700 млн.

Також Українські Новини писали про те, як працюватимуть банки в святкові дні.

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