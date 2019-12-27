Курс доллара и евро рекордно взлетел в обменниках перед выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 26 декабря на 55,86 коп. до 23,8182 UAH/USD, курс покупки – повысился на 33,74 коп. до 23,2200 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 32,32 коп. до 25,5894 UAH/EUR, курс продажи повысился на 58,73 коп. до 26,3927 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,2200 23,8182 25,5894 26,3927 3,38 3,87 Максимальный 23,6000 24,4000 25,9000 27,2000 3,70 5,00 Минимальный 22,8000 23,5000 25,0000 26,0000 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, финансисты прогнозируют, что после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже с января.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов зявил, что возможны два сценария курса гривны на 2020 год.

Тем временем, перед выходными гривна начала падение: официальный курс валют.