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27 декабря 2019, пятница, 05:20 29
Финансы 2019-12-27T05:20:01+02:00
Українські Новини
Перед выходными гривна начала падение: официальный курс валют

Перед выходными гривна начала падение: официальный курс валют

Ярина Вацяк
Обмен валют, Курс евро, курс рубля, курс гривны к доллару, Курс НБУ, Официальный курс, курс доллара
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

В то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 декабря, на 3,77 коп. до 23,2929 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3017,3753
100 долларов США 2329,2885
100 швейцарских франков 2372,5424
1000 иен 212,9591
10 российских рублей 3,7711
100 евро 2580,8517

Как сообщали Українські Новини, финансисты прогнозируют, что после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже с января.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов зявил, что возможны два сценария курса гривны на 2020 год. 

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