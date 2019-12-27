Доллар на межбанке стремительно дорожает второй день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,62-23,65 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,73-23,77 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,71-23,75 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, финансисты прогнозируют, что после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже с января.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов зявил, что возможны два сценария курса гривны на 2020 год.