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27 декабря 2019, пятница, 17:07 50
Финансы 2019-12-27T17:17:04+02:00
Українські Новини
Доллар на межбанке стремительно дорожает второй день подряд

Доллар на межбанке стремительно дорожает второй день подряд

Ярина Вацяк
Обмен валют, Межбанк, курс доллара, Курс гривны, курс на межбанке
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 14 коп. в пятницу снизился на 35 коп. до 23,74 UAH/USD в то время, как чистая покупка валюты НБУ на межбанке в четверг стала рекордной и достигла $700 млн.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,62-23,65 UAH/USD, затем котировки выросли до 23,73-23,77 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,71-23,75 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, финансисты прогнозируют, что после значительного укрепления гривны, которая достигла уровня 2016 года, а также побила мировой рекорд по темпах роста, курс гривны может значительно упасть уже с января.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 декабря, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD.

В то же время министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов зявил, что возможны два сценария курса гривны на 2020 год. 

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