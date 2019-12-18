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18 декабря 2019, среда, 07:00 148
Финансы 2019-12-18T07:00:01+02:00
Українські Новини
Как будут работать банки в праздничные дни: график

Как будут работать банки в праздничные дни: график

Елизавета Кесельман
НБУ, Нацбанк, Нацбанк Украины, График работы, Банкоматы, СЭП
НБУ. Фото: nhub.news
НБУ. Фото: nhub.news

Национальный банк Украины обнародовал график работы электронных платежей банков(СЭП), а также регламенты работы банковской системы в период завершения отчетного года. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

  • 26 и 27 декабря СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа.
  • 28 декабря в 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в Национальный банк и органы Государственной казначейской службы.
  • Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.
  • 2 января 2020 банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.
  • Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день будут осуществляться.
  • День работы СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 на субботу 11 января 2020, 3 и 8 января 2020 СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 до 7 января 2020 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 27 декабря 2019.

Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Ранее Українські Новини рассказали о количестве выходных в декабре.

Также Кабинет Министров рекомендует перенести рабочий день с 6 на 11 января 2020 года с целью создания благоприятных условий для празднования Рождества.

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