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26 грудня 2019, четвер, 08:15 78
Суспільство 2019-12-28T04:00:33+02:00
Українські Новини
В Одесі упізнали тіла всіх 16 загиблих у пожежі в Одеському коледжі

В Одесі упізнали тіла всіх 16 загиблих у пожежі в Одеському коледжі

Ольга Фандорина
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, Загиблі в пожежі
Пожежа в Одесі. Фото: ДСНС
Пожежа в Одесі. Фото: ДСНС

У середу, 4 грудня, в центрі Одеси загорівся старовинний будинок-пам'ятку архітектури на вулиці Троїцькій, 25. Пожежа почалася в приміщеннях економічного коледжу, багато людей постраждали, загинули 16 осіб. Експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих в результаті пожежі на Троїцькій, 25. Останнім впізнали директора Інституту морської біології НАН України, доктора біологічних наук Бориса Александрова. Про це повідомляє "Думська".

Прощання з Борисом Георгійовичем відбудеться 27 грудня на біологічному факультеті ОНУ імені Мечникова.

Крім того, 26 грудня Валиховском провулку простяться з двома іншими жертвами пожежі — 16-річними студентками економічного коледжу Катериною Пьяночкиной і Юлією Маркіної

Урядова комісія встановила, що пожежа в одеському коледжі сталася через загоряння побутового електричного обладнання, а частина знаходяться там людей не змогла евакуюватися через те, що один з виходів був закритий.

Раніше з-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб.

8 осіб продовжують лікування в лікарнях після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 12 грудня.

Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

А в СБУ заявляли, що Держнс намагалися знищити документи про пожежну перевірку Одеського коледжу. В ДСНС провели повторні обшуки по справі про пожежу в одеському коледжі.

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