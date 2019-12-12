После страшного пожара в Одессе 8 человек лечатся в больницах

8 человек продолжают лечение в больницах после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по состоянию на 12 декабря. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесского городского совета. По его словам, жизни госпитализированных ничего не угрожает. В результате пожара 16 человек погибли и 31 пострадал. Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа. Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.