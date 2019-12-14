В ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа, - СБУ

В ГУ ГосЧС отдельные руководители хотели скрыть и уничтожить документацию о проведенной проверке в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел пожар с 16 погибшими. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Так, сообщается, что документы касались проверки противопожарного состояния и разрешения на эксплуатацию помещений Одесского колледжа. Спецслужба начала изымать материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности чиновников ГосЧС. Руководство ГосЧС проверяют на предмет ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и использование служебного положения вопреки интересам службы. Предварительная квалификация — ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность). Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже. Ранее, 12 декабря, ГосЧС завершила поисковую операцию на месте пожара в одесском колледже. Количество погибших в результате пожаре в колледже составляет 16 человек. Тем временем Гончарук поручил главе ГосЧС в Одессе уйти с должности "по собственному" из-за пожаров.