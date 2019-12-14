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14 декабря 2019, суббота, 11:20 359
Силовые структуры 2019-12-14T12:45:03+02:00
Українські Новини
В ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа, - СБУ

В ГосЧС пытались уничтожить документы о пожарной проверке Одесского колледжа, - СБУ

Анна Рудык
пожар в колледже, Пожар в Одессе, Пожар, ГосЧС, пожарная безопасность
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС

В ГУ ГосЧС отдельные руководители хотели скрыть и уничтожить документацию о проведенной проверке в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где 4 декабря произошел пожар с 16 погибшими. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, сообщается, что документы касались проверки противопожарного состояния и разрешения на эксплуатацию помещений Одесского колледжа.

Спецслужба начала изымать материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности чиновников ГосЧС. 

Руководство ГосЧС проверяют на предмет ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и использование служебного положения вопреки интересам службы. Предварительная квалификация — ч. 2 ст. 367 УК (служебная халатность).

Как сообщали Українські Новини, в ГосЧС провели повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже.

Ранее, 12 декабря, ГосЧС завершила поисковую операцию на месте пожара в одесском колледже. Количество погибших в результате пожаре в колледже составляет 16 человек. 

Тем временем Гончарук поручил главе ГосЧС в Одессе уйти с должности "по собственному" из-за пожаров.

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