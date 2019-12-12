Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек

Из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела троих последних пропавших в результе пожара людей.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По состоянию на 6:45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают также, что по состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Работы по ликвидации последствий пожара в колледже продолжаются.

(Новость дополнена списком погибших)

Как сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр, поисковая операция завершена. В результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:

Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1; 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель; 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа; 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.; 7 декабря – Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель; 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа; 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза); 7 декабря – Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1; 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза); 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза); 9 декабря – 1 тело (личность устанавливается); 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института; 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .; 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается); 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.; 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается).

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.