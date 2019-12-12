подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 декабря 2019, четверг, 11:05 1753 Дополнено
Силовые структуры 2019-12-12T11:05:31+02:00
Українські Новини
Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек

Из-под завалов в Одессе достали последние три тела: всего в пожаре погибло 16 человек

Надежда Комендантова
Пожар в Одессе, пожар в колледже, ГосЧС, Погибшие в пожаре

Из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела троих последних пропавших в результе пожара людей.

Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По состоянию на 6:45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими", – говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают также, что по состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще четырнадцать были найдены на месте трагедии.

Работы по ликвидации последствий пожара в колледже продолжаются.

(Новость дополнена списком погибших)

Как сообщил вице-мэр Одессы Андрей Котляр, поисковая операция завершена. В результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 человек погибли:

  1. Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1;
  2. 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 рождения, преподаватель;
  3. 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г.р., секретарь колледжа;
  4. 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г.р.;
  5. 7 декабря – Третьякова Наталья Алексеевна, 1971 г.р., преподаватель;
  6. 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна, 1995 г.р., лаборант колледжа;
  7. 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  8. 7 декабря – Шатохин Сергей Николаевич (спасатель), умер в ГКБ №1;
  9. 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  10. 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза);
  11. 9 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
  12. 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., заместитель директора института;
  13. 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г.р .;
  14. 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается);
  15. 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г.р.;
  16. 11 декабря – 1 тело (личность устанавливается).

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

Больше новостей о: Пожар в Одессе пожар в колледже ГосЧС Погибшие в пожаре

Архив
Новости
В Мурманской области горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" 12:09
Монтаж катка под Офисом Президента. Фото: Страна
Под Офисом Президента ночью начали монтировать каток 12:02
ТПП не достигла ни одного пункта, которые определены в Стратегии ее развития до 20 года, - Якубин 11:55
Законопроект 2543 позволит снизить "зеленый" тариф и улучшить инвестиционный климат, - депутат 11:52
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса 11:35
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
Дача Пристайко. Фото: Newsone
Старая мебель и советские коврики: журналисты обнаружили госдачу Пристайко в Конча-Заспе 15:09
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
НАБУ засекретило информацию по делу о возможном предложении $20 млн взятки Богдану 14:45
Гончарук за 100 дней работы продемонстрировал полный непрофессионализм, - Бойко 13:33
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok