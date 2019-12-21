Пожар в Одесском колледже: люди не могли эвакуироваться из-за закрытого выхода

Правительственная комиссия установила, что пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования, а часть находящихся там людей не смогла эвакуироваться из-за того, что один из выходов был закрыт. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - сказал он.

Соответственно, причиной трагедии, по версии комиссии, стало небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

"Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд", - добавил Гончарук.

Он пообещал, что виновные понесут ответственность, а Кабинет Министров сделает все возможное для недопущения подобных случаев в будущем. В частности, по его словам, будет усилена ответственность за нарушение пожарной безопасности, внедрено добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, а также будет проведена проверка всех зданий.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уволила начальника областного управления Виктора Федорчака и заместителя начальника управления Михаила Вовка в Одесской области.

Также стало известно, что возгорание в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.