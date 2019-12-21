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21 декабря 2019, суббота, 12:18 69
Кабмин 2019-12-21T12:21:08+02:00
Українські Новини
Пожар в Одесском колледже: люди не могли эвакуироваться из-за закрытого выхода

Пожар в Одесском колледже: люди не могли эвакуироваться из-за закрытого выхода

Анна Рудык
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Погибшие в пожаре, Алексей Гончарук
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС

Правительственная комиссия установила, что пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электрического оборудования, а часть находящихся там людей не смогла эвакуироваться из-за того, что один из выходов был закрыт. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українські Новини.

"Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - сказал он.

Соответственно, причиной трагедии, по версии комиссии, стало небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности.

"Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд", - добавил Гончарук.

Он пообещал, что виновные понесут ответственность, а Кабинет Министров сделает все возможное для недопущения подобных случаев в будущем. В частности, по его словам, будет усилена ответственность за нарушение пожарной безопасности, внедрено добровольное страхование гражданско-правовой ответственности, а также будет проведена проверка всех зданий.

Как сообщали Українські Новини, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) уволила начальника областного управления Виктора Федорчака и заместителя начальника управления Михаила Вовка в Одесской области.

Также стало известно, что возгорание в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошло из-за неисправности электропроводки или бытовых электроприборов.

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