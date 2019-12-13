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13 декабря 2019, пятница, 16:31 188
Силовые структуры 2019-12-13T16:45:01+02:00
Українські Новини
В ГосЧС проходят повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже

В ГосЧС проходят повторные обыски по делу о пожаре в одесском колледже

Валерия Назаренко
ГБР, ГосЧС Украины, Обыски, Одесский колледж
Одесса. Фото: Думская
Одесса. Фото: Думская

Государственное бюро расследований проводит повторные обыски в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области с целью изъятия документации по делу о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"На данный момент в служебных помещениях ГУ ГосЧС Украины в Одесской области проводятся повторные обыски с целью обнаружения и изъятия документации, скрытой от органа досудебного расследования при проведении предварительных следственных действий", - сказано в нем.

Отмечается, что данная документация будет приобщена в качестве доказательства в уголовном производстве.

Предварительная квалификация дела - ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 12 декабря ГосЧС завершила поисковую операцию на месте пожара в одесском колледже.

Количество погибших в результате пожаре в колледже составляет 16 человек. 

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