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23 грудня 2019, понеділок, 09:04 8 Карта
Суспільство 2019-12-23T09:08:36+02:00
Українські Новини
У понеділок Україну накрив густий туман, - Держнс

У понеділок Україну накрив густий туман, - Держнс

Таня Войтюк
Погода, Прогноз погоди, Туман, дснс
Туман. Фото: Facebook/ Держнс
Туман. Фото: Facebook/ Держнс

Крім того, що перед Новоим роком очікуються сніг і морози, вранці в понеділок, 23 грудня, температура +9, густий туман і видимість на дорогах 200-500 метрів.

Про погані погодні умови попереджає прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

Згідно з повідомленням ДСНС, туман очікується у всіх областях, крім західних.

Зокрема, у всіх областях можливий поривчастий вітер до 12 м/сек. Температура повітря в північних, центральних і південних областях буде коливатись від +8 до +13 градусів. На заході та сході вдень очікується від +4 до +8.

У південних областях висока хмарність та вологість повітря, яка поступово переміщується до центру.

Як повідомляли Українські Новини, для частини України оголосили штормове попередження через хуртовину та шквальний вітер. Крім цього синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.

Нагадаємо, погана видимість на дорогах може провокувати аварії і необхідно дотримуватися правил безпеки під час поганих погодних умов.

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