У понеділок Україну накрив густий туман, - Держнс

Про погані погодні умови попереджає прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.

Згідно з повідомленням ДСНС, туман очікується у всіх областях, крім західних.

Зокрема, у всіх областях можливий поривчастий вітер до 12 м/сек. Температура повітря в північних, центральних і південних областях буде коливатись від +8 до +13 градусів. На заході та сході вдень очікується від +4 до +8.

У південних областях висока хмарність та вологість повітря, яка поступово переміщується до центру.

Як повідомляли Українські Новини, для частини України оголосили штормове попередження через хуртовину та шквальний вітер. Крім цього синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Тим часом, вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.

Нагадаємо, погана видимість на дорогах може провокувати аварії і необхідно дотримуватися правил безпеки під час поганих погодних умов.