Украину накрыло густым туманом: опубликованы правила поведения для водителей и пешеходов

Пасмурную погоду и туман прогнозируют синоптики до конца недели в центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый. Ожидаются порывы ветра в 5 – 10 м/с, передает Гидрометцентр. В пресс-службе КГГА предупредили о тумане в столице и рассказали о правилах поведения.

"Утром 16 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали в горгосадминистрации.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Более внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам. По возможности нужно использовать фликеры и жилеты со световозвращающими вставками.

Как сообщали Українські Новини, Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности.

Также сообщалось, что Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах.