Украину накрыло густым туманом: опубликованы правила поведения для водителей и пешеходов

Пасмурную погоду и туман прогнозируют синоптики до конца недели в центральных, южных, восточных областях и в Карпатском регионе туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый. Ожидаются порывы ветра в 5 – 10 м\/с, передает Гидрометцентр. В пресс-службе КГГА предупредили о тумане в столице и рассказали о правилах поведения.\r\n"Утром 16 октября туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - указали в горгосадминистрации.\r\nСпециалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:\r\n\r\nснизить скорость движения;\r\nпри наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;\r\nдержать безопасную дистанцию с другими автомобилями;\r\nпри остановке включить аварийную световую сигнализацию;\r\nизбегать резких маневров на дороге.\r\n\r\nБолее внимательными следует быть пешеходам и велосипедистам. По возможности нужно использовать фликеры и жилеты со световозвращающими вставками.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Киев накрыл густой туман: ГосЧС предупредила о первом уровне опасности.\r\nТакже сообщалось, что Украина будет одной из самых теплых стран Европы: синоптик предупредила о сильных туманах.