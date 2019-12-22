подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.45 26
˟
22 декабря 2019, воскресенье, 23:15 3410
Общество 2019-12-23T00:15:08+02:00
Українські Новини
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение

Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение

Ярина Вацяк
Прогноз, Непогода, Метель, Гололед, Снег, Штормовое предупреждение, погода в Карпатах, Погода

В понедельник и вторник, 23 и 24 декабря, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение, ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: снег мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в нем.

Спасатели предупреждают, что резкое изменение погоды может привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Кроме того, ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м / с, высота волн 30-40 дм.

Как сообщали Українські Новини, ранее  синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. 

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. 

Больше новостей о: Прогноз Непогода Метель Гололед Снег Штормовое предупреждение погода в Карпатах Погода

Архив
Новости
Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение 23:15
Определен топ-5 самых высокооплачиваемых авторов мира по версии Forbes 21:59
Более 5 лет "Укрзализныця" не платит миллиарды долгов своим кредиторам с разрешения правительства, - СМИ 21:11
Дожди, мокрый снег и гололед: в Украину идет непогода 21:00 Карта
Движение авто по Шулявскому мосту планируют запустить на следующей недели 20:58
больше новостей
Сегодня зимнее солнцестояние: предостережения астрологов для знаков зодиака 06:30
На корпоративе одного из "слуг народа" запечатлели едва держащимся на ногах 09:15
Андрей Павловский. Фото: facebook.com/andriy.pavlovskiy
Ведущего Newsone вызывают на допрос по делу об убийстве Шеремета 17:51
Диспетчер выключил АЭС чтобы дать заработать "зеленым" частным производителям электричества, - Герус 15:14
Видеокамеры в спортклубе
В спортклубе Порошенко "5 элемент" нашли скрытые видеокамеры в раздевалках 14:30
больше новостей
Александр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат от "Слуги народа" две недели выбирал Jaguar за 63 тыс. долларов в зале Рады 18:42
Диспетчер выключил АЭС чтобы дать заработать "зеленым" частным производителям электричества, - Герус 15:14
В спортклубе Порошенко не только снимали на видео в раздевалках, но и подслушивали посетителей, - Портнов 14:57
Видеокамеры в спортклубе
В спортклубе Порошенко "5 элемент" нашли скрытые видеокамеры в раздевалках 14:30
На спортклуб Порошенко собираются подать в суд за съемку голых женщин, детей и Зеленского 15:48
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok