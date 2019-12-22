Метели и шквальный ветер: для части Украины объявили штормовое предупреждение

В понедельник и вторник, 23 и 24 декабря, в западных областях Украины объявлено штормовое предупреждение, ожидается существенное ухудшение погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м / с. 23-24 декабря в Карпатах существенное осложнение погодных условий: снег мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", - говорится в нем.

Спасатели предупреждают, что резкое изменение погоды может привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Кроме того, ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м / с, высота волн 30-40 дм.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре.