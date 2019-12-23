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23 декабря 2019, понедельник, 07:00 448 Карта
Жизнь 2019-12-23T07:00:02+02:00
Українські Новини
Накануне Нового года в Киеве выпадет снег и придут морозы

Накануне Нового года в Киеве выпадет снег и придут морозы

Таня Войтюк
Погода, Погода на неделю, погода на Новый год, Прогноз погоды

Тем временем как синоптики прогнозируют похолодание, снег и гололедица в Украине перед Новым годом, в Киеве ожидается небольшой снег в конце следующей недели. Так, синоптики из Укргидрометцентра сообщают о том, что в пятницу, 27 декабря, в Киеве будет снежить.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра 

Так, 23-25 декабря в Киеве ожидаются дожди. Температура 23 декабря будет достигать +9...+11 градусов тепла днем, а 24 и 25 ожидается +3...+8. Небольшой снег и заморозки ожидаются в конце недели.

"26 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 1-6° тепла. 27 декабря небольшой снег; температура ночью и днем от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза", - сообщают синоптики.

Как сообщали Українські Новини, во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.

Напомним, по предварительному прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года.

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