Накануне Нового года в Киеве выпадет снег и придут морозы

Тем временем как синоптики прогнозируют похолодание, снег и гололедица в Украине перед Новым годом, в Киеве ожидается небольшой снег в конце следующей недели. Так, синоптики из Укргидрометцентра сообщают о том, что в пятницу, 27 декабря, в Киеве будет снежить.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра

Так, 23-25 декабря в Киеве ожидаются дожди. Температура 23 декабря будет достигать +9...+11 градусов тепла днем, а 24 и 25 ожидается +3...+8. Небольшой снег и заморозки ожидаются в конце недели.

"26 декабря ночью умеренный, днем небольшой дождь; температура ночью и днем 1-6° тепла. 27 декабря небольшой снег; температура ночью и днем от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза", - сообщают синоптики.

Как сообщали Українські Новини, во Львове из-за аномального тепла в декабре расцвели деревья.

Напомним, по предварительному прогнозу погоды на месяц, мороз и снег ожидают после Нового года.