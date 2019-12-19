Впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре

В среду, 18 декабря, столбик термометра поднялся до 15,2 градусов, что на 3,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1989 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Согласно отчету обсерватории, это максимальное значение температуры воздуха стало самым высоким в декабре в Киеве за 139 лет наблюдений.

Благодаря такой максимальной температуре воздуха среднесуточная температура 18 декабря достигла 8,2 градусов, что на 2,4 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1937 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре 16 октября.

Как сообщали Українські Новини, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.

Ранее в ноябре Киев побил очередной температурный рекорд за последние 60 лет.