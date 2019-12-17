Пенсійний фонд продовжує фінансування пенсій у грудні: скільки направлено на виплати

Пенсійний фонд України продовжує фінансування пенсій за грудень, після того як з 1 грудня підвищив мінімальну пенсію на 74 гривні, а максимальну – на 740. Про це йдеться в повідомленні фонду у Facebook.

За півмісяця на соцвиплати пенсіонерам спрямовано 22,8 млрд гривень. Таким чином, покрито 63,8% місячної потреби в коштах. При цьому прес-служба фонду зазначає, що фінансування проводиться згідно з графіком.

Фото: Пенсійний фонд

Як повідомляли Українські Новини, на початку грудня на пенсійні виплати було направлено 603,2 млн грн. Крім того, Пенсійний фонд підвищив показник середньої зарплати для обчислення пенсії у жовтні.

Важливо відзначити, що за допомогою сервісу "Е-пенсія" можна оформити пенсію онлайн. При цьому менше відсотка пенсіонерів України завантажили додаток Пенсійного фонду. Але в новому році Пенсійний фонд має намір обслуговувати пенсіонерів через мобільний додаток.

Тим часом одержувачів держвиплат, зокрема пенсій, перевірятимуть. Перевірка буде проходити в три етапи і під неї потраплять пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.