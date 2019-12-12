підписатися на розсилку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
12 грудня 2019, четвер, 17:00 36
Суспільство 2019-12-12T18:45:02+02:00
Українські Новини
Рятувальники завершили пошукову операцію в згорілому одеському коледжі

Рятувальники завершили пошукову операцію в згорілому одеському коледжі

Анна Рудык
Пожежа в Одесі, пожежа в коледжі, пожежа, Загиблі в пожежі
Пожежа в Одесі. Фото: Думська
Пожежа в Одесі. Фото: Думська

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради.

Розпочаті ремонтно-відновлювальні роботи.

Пригода кваліфікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру державного рівня.

В результаті пожежі 16 людей загинули і 31 постраждала.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб продовжують лікування в лікарнях після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 12 грудня.

Раніше в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Тим часом сьогодні з-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб.

А на директора згорілого одеського коледжу наділи електронний браслет і відправили під домашній арешт.

Також Кабмін виділить 4 мільйони на ліквідацію наслідків одеської пожежі. А сім'ям жертв пожежі в Одесі виплатять по 100 тисяч гривень.

Більше новин про: Пожежа в Одесі пожежа в коледжі пожежа Загиблі в пожежі

Архів
Новини
Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо "зелених" тарифів, – ЗМІ 17:56 Документ
НБУ вирішив удвічі збільшити ліміт інвестицій фізосіб за кордон 17:29
Зеленський дав велике інтерв'ю російському телеканалу "Росія-1" 17:22
У Києві проходить низка обшуків у справі про вбивство Шеремета 17:15
Влада зобов'язана домовитися про транзит газу через територію України, – Льовочкін 17:09
більше новин
Якщо НБУ девальвує гривню до 27 - Україна легше переживе світову фінансову кризу 2020 року, - Ukraine Economic Outlook 09:01
Посольства західноєвропейських країн закликають Оржеля та Геруса досягти компромісу з інвесторами щодо "зелених" тарифів, – ЗМІ 17:56 Документ
На Миколаївщині підсумували результати наданої фінансової допомоги на реалізацію підприємницьких ініціатив 14:45
Київрада вже рік не може забрати у Продивусів київську землю, за яку не платять оренду 16:01 Документ
ТПП не досягла жодного пункту, які визначені в Стратегії її розвитку до 20 року, - Якубін 11:55
більше новин
НАБУ засекретило інформацію по справі про можливу пропозицію $20 млн хабара Богдану 14:45
Малевич і Лобановський - інститут національної пам'яті буде прославляти нових героїв, які об'єднують людей 16:44
Прискорена процедура схвалення судової реформи спричинила до негативного висновку Венеціанської комісії – член ВРП Гречківський 11:20
Майже 70 тис. подолян отримують пільги на газ в грошовій формі 19:33 Прес-реліз
Монтаж ковзанки під Офісом Президента. Фото: Країна
Під Офісом Президента вночі почали монтувати ковзанку 12:02
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok