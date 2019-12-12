Рятувальники завершили пошукову операцію в згорілому одеському коледжі

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради. Розпочаті ремонтно-відновлювальні роботи. Пригода кваліфікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру державного рівня. В результаті пожежі 16 людей загинули і 31 постраждала. Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб продовжують лікування в лікарнях після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 12 грудня. Раніше в Одесі обрушили стіну згорілого колежа. Тим часом сьогодні з-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб. А на директора згорілого одеського коледжу наділи електронний браслет і відправили під домашній арешт. Також Кабмін виділить 4 мільйони на ліквідацію наслідків одеської пожежі. А сім'ям жертв пожежі в Одесі виплатять по 100 тисяч гривень.