Рятувальники завершили пошукову операцію в згорілому одеському коледжі

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради.

Розпочаті ремонтно-відновлювальні роботи.

Пригода кваліфікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру державного рівня.

В результаті пожежі 16 людей загинули і 31 постраждала.

Як повідомляли Українські Новини, 8 осіб продовжують лікування в лікарнях після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу станом на 12 грудня.

Раніше в Одесі обрушили стіну згорілого колежа.

Тим часом сьогодні з-під завалів в Одесі дістали останні три тіла: всього у пожежі загинуло 16 осіб.

А на директора згорілого одеського коледжу наділи електронний браслет і відправили під домашній арешт.

Також Кабмін виділить 4 мільйони на ліквідацію наслідків одеської пожежі. А сім'ям жертв пожежі в Одесі виплатять по 100 тисяч гривень.