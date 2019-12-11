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11 декабря 2019, среда, 14:48 121
Силовые структуры 2019-12-11T14:49:03+02:00
Українські Новини
На директора сгоревшего одесского колледжа надели электронный браслет и отправили под домашний арест

На директора сгоревшего одесского колледжа надели электронный браслет и отправили под домашний арест

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
пожар в колледже, Пожар в Одессе

Киевский районный суд Одессы избрал директору сгоревшего Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любви Кочерге меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Об этом Українським Новинам сообщили в суде.

Кочергу назначили на должность указом Министерства образования в 2016 году сроком на 5 лет.

Сообщается, что она знала об имеющихся нарушениях пожарной безопасности, установленных в 2014 году, однако не приняла мер по устранению нарушений.

После оглашения решения Кочерге стало плохо.

Она обратилась за помощью к представителям медицинской помощи.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

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