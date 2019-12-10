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10 декабря 2019, вторник, 23:56 8
Кабмин 2019-12-11T00:30:02+02:00
Українські Новини
Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий одесского пожара

Кабмин выделит 4 миллиона на ликвидацию последствий одесского пожара

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Кабмин, Пожар в Одессе

Кабинет Министров намерен выделить 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

В среду Кабмин намерен рассмотреть вопрос о выделении почти 4 млн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и компенсации семьям погибших.

"Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем, расследование трагедии, определение ответственных - это вопрос наивысшего приоритета", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

После одобрения на заседании правительства деньги будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда Государственного бюджета.

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

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