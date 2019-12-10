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10 декабря 2019, вторник, 15:48 71
Общество 2019-12-10T16:45:02+02:00
Українські Новини
В Одессе обрушили стену сгоревшего колледжа

В Одессе обрушили стену сгоревшего колледжа

Таня Войтюк
Одесса, пожар в колледже, Одесский колледж, Пожар
Демонтированная стена одесского колледжа. Фото: Думская
Демонтированная стена одесского колледжа. Фото: Думская

После пожара в одесском колледже, проверка в котором в последний раз проводилась 5 лет назад, власти города начали демонтаж одной из обгоревших стен здания.

Об этом сообщает мэр Одессы Андрей Котляр на Facebook.

Он уточнил, что ночью проводилась подготовка к демонтажу стены совместно с ГосЧС Украины, SAR Ukraine, руководством Нацгвардии и строительными экспертами.

"Сегодня процесс демонтажа уже начата. Стена 6 этажа демонтирована, работы продолжаются", - написал Котляр.

По информации местного издания "Думская", перед началом работ жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. Предварительно известно, что при демонтаже другие части здания колежда не нарушились. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.

Ранее Українські Новини писали, что председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.

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