В Одессе обрушили стену сгоревшего колледжа

После пожара в одесском колледже, проверка в котором в последний раз проводилась 5 лет назад, власти города начали демонтаж одной из обгоревших стен здания. Об этом сообщает мэр Одессы Андрей Котляр на Facebook. Он уточнил, что ночью проводилась подготовка к демонтажу стены совместно с ГосЧС Украины, SAR Ukraine, руководством Нацгвардии и строительными экспертами. "Сегодня процесс демонтажа уже начата. Стена 6 этажа демонтирована, работы продолжаются", - написал Котляр. По информации местного издания "Думская", перед началом работ жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. Предварительно известно, что при демонтаже другие части здания колежда не нарушились. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов. Ранее Українські Новини писали, что председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ. Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.