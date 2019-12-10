В Одессе обрушили стену сгоревшего колледжа

По информации местного издания "Думская", перед началом работ жителей дома №23 по улице Троицкая эвакуировали. Предварительно известно, что при демонтаже другие части здания колежда не нарушились. Стену заваливали двумя кранами. Во дворе здания обустроили "подушку" из тюков соломы и деревянных поддонов.

Ранее Українські Новини писали, что председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

Также в сети появилось видео начала пожара, снятое в одном из кабинетов Одесского колледжа.