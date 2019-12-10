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10 декабря 2019, вторник, 19:39 8
Общество 2019-12-10T19:39:02+02:00
Українські Новини
Семьям жертв пожара в Одессе выплатят по 100 тысяч гривен

Семьям жертв пожара в Одессе выплатят по 100 тысяч гривен

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пожар в Одессе, пожар в колледже

По 100 тысяч гривен одноразовой денежной помощи получат семьи погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"Поручил выделить 2 млн 240 тысяч грн для одноразовой денежной помощи семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара в колледже в центре Одессы. Семьи погибших получат 100 тысяч грн", - написал губернатор.

По его словам, пострадавшие с травмами средней степени тяжести получат по 50 тысяч грн, а получившие легкие травмы - по 10 тысяч грн.

"Деньги будут выделены в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на департамент социальной и семейной политики Одесской ОГА", - написал Куцый.

По его данным, на ликвидацию последствий трагедии будет выделено 685 тысяч грн из резервного фонда. Дополнительно еще должны быть выделены средства от Кабинета министров и областного совета.

Куцый заверил, что все госпитализированные обеспечены медикаментами и сообщил, что приостановленный в колледже учебный процесс возобновят со следующего понедельника.

Также губернатор пообещал, что сына погибшего спасателя Сергея Шатохина переведут на бюджетную форму обучения.

"Дмитрию всего 18 лет, он учится в Одесском профессиональном лицее морского транспорта по профессии "Матрос. Моторист"… Все дети погибшего пожарного Сергея Шатохина и преподавательницы Анны Бортюк должны учиться на бюджетной форме образования. Потому что их родители отдали свою жизнь ради учащихся колледжа, которых они спасали из огня", - написал Куцый в соцсети.

По его словам, он сам выступил с этим предложением, и "все присутствующие, среди которых были и представители Кабинета министров, поддержали меня".

Как сообщали Українські Новини, в Одессе обрушили стену сгоревшего колежа.

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

Тем временем, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый заявил, что будут укреплены стены здания в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса с целью продолжения поисковых работ.

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