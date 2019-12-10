Суд заарештував майно Кондзелі

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно начальника департаменту доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзели, яка підозрюється в отриманні 150 тис. доларів хабара.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Все майно арештоване", - сказав він.

За його словами, арешт накладений на її нерухомість, зокрема квартиру і землю.

Також арештований автомобіль і банківські рахунки Світлани Кондзели.

Як повідомляли Українські Новини, суд заарештував автомобіль BMW X6 соратниці Кондзелі екс-заступниці міністра культури Лісничої, яка вийшла з СІЗО під заставу в 576 тис. гривень.

Раніше Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що крім директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу Президента Світлани Кондзелі НАБУ затримало її спільників.

Вищий антикорупційний суд відправив під домашній арешт Світлану Кондзелю., Після чого прокуратура оскаржила домашній арешт Кондзелі. Прокуратура наполягає на арешті Світлани Кондзелі.