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21 ноября 2019, четверг, 12:16 1195
Судебная власть 2019-11-21T12:26:15+02:00
Українські Новини
Прокуратура обжаловала домашний арест Кондзели

Прокуратура обжаловала домашний арест Кондзели

Арест, Офис президента, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Прокуратура обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, который отправил под домашний арест директора департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю, которой ранее сообщили о подозрении.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Апелляционная жалоба подана в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Прокуратура настаивает на аресте Кондзели.

Кондзеля подозревается в том что, она вместе с сообщниками требовала взятку за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины".

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемая в пособничестве Кондзеле Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".

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