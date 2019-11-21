Прокуратура обжаловала домашний арест Кондзели

Прокуратура обжаловала решение Высшего антикоррупционного суда, который отправил под домашний арест директора департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю, которой ранее сообщили о подозрении.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Апелляционная жалоба подана в апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Прокуратура настаивает на аресте Кондзели.

Кондзеля подозревается в том что, она вместе с сообщниками требовала взятку за содействие в назначении на руководящую должность в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины".

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемая в пособничестве Кондзеле Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

Ранее Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".