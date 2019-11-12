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12 ноября 2019, вторник, 19:46 477
Президент 2019-11-12T20:37:47+02:00
Українські Новини
НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс

НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс

Арест, Мошенничество, НАБУ, Офис Президента Украины, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gov.ua/
Светлана Кондзеля. Фото: rada.gov.ua/

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю по подозрению в мошенническом завладении 150 тыс. долларов.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Задержали Кондзелю", - сказал источник. По его словам, Кондзеля требовала 150 тыс. долларов за содействие в трудоустройстве в Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" на руководящую должность. 

Светлана Кондзеля работала в разных отделах Администрации Президента Украины с 2009 года. В департаменте обеспечения доступа к публичной информации - с 2014 года.

Как сообщали Українськi Новини, 11 ноября НАБУ совместно со Специальной антикоррупционной прокуратурой задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка Украины.

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