Экс-начальницу департамента Офиса Президента Кондзелю отправили под домашний арест

Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест экс-начальницу департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кондзеля будет находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет.

Вопрос об обжаловании мер будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.

Она подозревается по ч. 4 ст. 190 и ч.4 ст. 369 (мошенничество, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Кондзеля подозревается в том что, она вместе с сообщниками требовала взятку за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нефтегаз Украины".

Как сообщали Українськi Новини, САП и НАБУ просят Высший антикоррупционный суд арестовать Кондзелю с залогом 7,68 млн гривен.

НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс.