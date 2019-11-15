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15 ноября 2019, пятница, 23:28 134
Судебная власть 2019-11-15T23:39:11+02:00
Українські Новини
Экс-начальницу департамента Офиса Президента Кондзелю отправили под домашний арест

Экс-начальницу департамента Офиса Президента Кондзелю отправили под домашний арест

Суд, Домашний арест, Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля
Светлана Кондзеля. Фото: Facebook/Светлана Кондзеля

Высший антикоррупционный суд отправил под домашний арест экс-начальницу департамента Офиса Президента Светлану Кондзелю.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП), передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кондзеля будет находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет.

Вопрос об обжаловании мер будет решен после ознакомления с полным текстом решений суда.

Она подозревается по ч. 4 ст. 190 и ч.4 ст. 369 (мошенничество, предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Кондзеля подозревается в том что, она вместе с сообщниками требовала взятку за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нефтегаз Украины".

Как сообщали Українськi Новини, САП и НАБУ просят Высший антикоррупционный суд арестовать Кондзелю с залогом 7,68 млн гривен.

НАБУ задержало главу департамента Офиса Президента Кондзелю за мошенничество на $150 тыс.

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