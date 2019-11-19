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19 ноября 2019, вторник, 12:14 845
Судебная власть 2019-11-19T12:32:25+02:00
Українські Новини
Подозреваемая в пособничестве Кондзеле Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен

Подозреваемая в пособничестве Кондзеле Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен

СИЗО, Залог, Светлана Кондзеля, Виктория Лесничая

Бывшая заместитель министра культуры Виктория Лесничая, задержанная с директором департамента Офиса Президента Кондзелей, вышла из СИЗО после внесения за нее залога в размере 576 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Виталий Григорив.

"Внесли залог и вчера поздно вечером она вышла из СИЗО", - сказал он.

По его словам, залог внесли друзья Лесничей.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает Лесничую в причастности к мошенническому завладению 150 тыс. долларов вместе с директором департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланой Кондзелей.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал экс-замминистра культуры Лесничую с залогом 576 тыс. гривен. По информации СМИ, еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая.

Офис президента Украины официально подтвердил информацию в СМИ о задержании сотрудниками НАБУ директора департамента общественной информации Офиса Президента Светланы Кондзели. Так, в Офисе Президента отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих".

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