Суд арестовал BMW X6 пособницы Кондзели экс-замминистра культуры Лесничей

Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Виктория Лесничая. Скриншот программы "Успешные люди с Анжелой Васильковской"

Высший антикоррупционный суд арестовал имущество бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей, которое было изъято в ходе обыска.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В частности, суд арестовал удостоверение помощника-консультанта народного депутата, 4 банковские карты, копии документов, два ежедневника, визитные карточки, автомобиль марки "BMW Х6", мобильный телефон "Apple", денежные средства в сумме 2 700 долларов.

Обыски были проведены по месту жительства Лесничей и в ее автомобиле.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемая в пособничестве Кондзеле Лесничая вышла из СИЗО под залог в 576 тыс. гривен.

С директором департамента Офиса Президента Кондзелей задержали еще 2 людей. Еще одной задержанной Антикоррупционным бюро по подозрению в мошенничестве оказалась экс-замминистра культуры Виктория Лесничая.