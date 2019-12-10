Гривня продовжує зміцнюватися: офіційний курс валют

Офіційний курс гривні на 10 грудня Національний банк підвищив на 3,63 коп. до 23,6885 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 грудня, на 15,22 коп. до 23,7248 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіціцний курс 100 фунтів стерлінгів 3115,9838 100 доларів США 2368,8511 100 швейцарських франків 2393,9252 1000 ієн 218,3523 10 російських рублів 3,7173 100 євро 2623,5026

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 14 коп. у понеділок знизився на 1 коп. до 23,72 UAH/USD. Тим часом американський фінансовий холдинг JP Morgan поліпшив прогноз курсу гривні на кінець 2019.

В Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти.

Тим часом фінансист назвав зміцнення курсу національної валюти тимчасовим явищем і пояснив, що спровокувало падіння долара.

В понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився станом на 9:30 порівняно з 6 грудня на 4,00 коп. до 23,8900 UAH/USD, курс купівлі знизився на 10,54% до 23,5389 UAH/USD.