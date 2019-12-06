Доллар и евро рекордно обвалились перед выходными

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 декабря на 6,25 коп. до 23,9629 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,11 коп. до 23,6845 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 5,32 коп. до 26,1648 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,91 коп. до 26,5939 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,6845 23,9629 26,1648 26,5939 3,39 3,87 Максимальный 23,8000 24,2500 26,3500 27,0000 3,68 5,00 Минимальный 23,5000 23,8200 25,0000 26,4300 2,50 3,68

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в среду на 6 коп. в четверг укрепился на 4 коп. до 23,85 UAH/USD.

Официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря, повысился на 5,33 коп. до 23,8770 UAH/USD, установив очередной рекорд падения доллара в 2019.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.